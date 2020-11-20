Yeni koronavirüs kısıtlamalarının bir kısmı başladı! Sokağa çıkma yasağı var mı? Marketler kaça kadar açık olacak?

Son dakika haberi... Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerin bir kısmı bugün saat 20.00 itibariyle uygulanmaya başlandı. Peki yeni koronavirüs tedbirleri neler? sokağa çıkma yasağı başladı mı? Kafe ve restoranlar açık olacak mı? Marketler ve kuaförler saat kaça kadar açık olacak? işte merak edilen detaylar...

Koronavirüs vakalarındaki artış Kabine toplantısında ele alınmış ve toplantının hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni tedbir kararlarını açıklamıştı.

BUGÜN BAŞLAYAN KISITLAMALAR

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerin bir kısmı bugün saat 20.00 itibariyle uygulanmaya başlandı. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerlerinin paket servis ve gel al şeklindeki hizmetleri ile diğer hususlar bu akşam 20.00'de yürürlüğe girdi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI YARIN BAŞLAYACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar olacak.