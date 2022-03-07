Haberler Haber Videoları Yeni kar esareti mi? İstanbul için AKOM'dan kar uyarısı! ''Trafik felç olabilir, okullar tatil edilebilir''

Yeni kar esareti mi? İstanbul için AKOM'dan kar uyarısı! ''Trafik felç olabilir, okullar tatil edilebilir''

Yeni kar esareti mi? İstanbul için AKOM'dan kar uyarısı! ''Trafik felç olabilir, okullar tatil edilebilir''
07.03.2022 14:57

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Hava sıcaklıklarının bir anda düşmesiyle birlikte "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilir oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan gelen açıklamada İstanbul içimn kar alarmı verildi. Meteoroloji Mühendisi ve A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan; Soğuk hava dalgasına yönelik yaptığı açıklamada, Perşembe gününden itibaren İstanbul'da 5 gün sürecek bir kar yağışı beklendiğini, trafik çok olumsuz etkilenebileceğini ve okulların tatil edilebilineceğini aktardı

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