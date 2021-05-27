Haberler Video Haber Videoları Yeni Anayasa neden ihtiyaç? Seçim barajı düşecek mi? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum A Haber’de açıkladı

Yeni Anayasa neden ihtiyaç? Seçim barajı düşecek mi? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum A Haber’de açıkladı

Yeni Anayasa neden ihtiyaç? Seçim barajı düşecek mi? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum A Haber’de açıkladı
27.05.2021 22:32
Ana Sayfa 00:58
Emin Mahmudov'dan şık gol
Ana Sayfa 01:05
Uyanış: Büyük Selçuklu 34....
Ana Sayfa 00:36
Fahrettin Koca: Kolları...
Ana Sayfa 00:27
Köpeğin dev timsaha yem olduğu...
Ana Sayfa 01:06
İrem Derici, yalnızlık canına...
Ana Sayfa 01:00
İbo Show 26. bölüm tanıtımı...
Ana Sayfa 00:34
Photoshop'lu Asena aynayı...
Ana Sayfa 00:59
Mehmet Ali Erbil’den yakın...
Ana Sayfa 01:31
CHP’li İzmir Büyükşehir...
Ana Sayfa 01:30
Meteorolojiden İstanbul için...
Ana Sayfa 00:39
5 PKK'lı terörist artık yok
Ana Sayfa 01:50
AB ülkesinden tarihi İsrail...

Yeni Anayasa neden ihtiyaç? Seçim barajı düşecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ ANAYASA GÜNDEMİ
Yeni anayasa gündemi bizim olağan gündemimizdir. Anayasa şimdiye kadar 19 kez değişti ama sivil bir anayasa hiçbir zaman gündemden kalkmadı. Değişiklikler olmasına rağmen bizim anayasamız darbe anayasasıdır. Bu anayasada darbeci felsefesi vardır. Bir yana da 21. Yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasaya ihtiyaç herkes tarafından kabul ediliyor. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli de olumlu karşıladı ve çalışmalarını tamamladı. Tek mecra ve 2 farklı çalışma. MHP ve AK Parti'nin ilk çalışmaları tamamlanmış durumda.

Diğer partilerle de paylaşıldıktan sonra samimi bir çağrı yapıldı. Bu meclis kendi anayasasını yapacak meclistir. Ortak bir irade sağlam bir anayasanın önünü açacaktır.

SEÇİM BARAJI DÜŞECEK Mİ?
Seçim barajı konusu da çalışması içinde. Seçim barajının düşürülmesi konusunda bir mutabakat olduğu da söylenebilir. Önemli olan barajın hangi seviyede olacağı. Eğer barajı koymazsanız nitelikli çoğunluk gerektiren konularda tıkanıklılık getirir. Meclis açısından bir baraja ihtiyaç var. Bence bu barajın sistemin sayısal tutarlılığı açısından yüzde 5 olması gerekir.

Haber Videoları