Yeni Anayasa çalışmaları! Başkan Erdoğan: 128 madde üzerine çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında yeni anayasa çalışmalarına ilişkin soruları cevapladı. Erdoğan, ''Anayasa bilim kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk. Bu konuyla ilgili olarak da en geniş uzlaşıyı sağlayalım istiyoruz.'' dedi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Ben şimdi detaya girersem, Cumhur İttikakı'ndaki ortağımıza yanlış yapmış olurum. Anayasa çalışması yapan ekiple bizim heyetimiz, 128 madde üzerinde oturup çalışma yapacak. Çalışmadan sonra çıkarılması gereken, ilave edilmesi gereken ne gibi maddeler vardır bunu konuşacağız. Tamam dediğimiz anda Devlet Bey'e çalışmamızı takdim edeceğiz. Ayrıca Devlet Bey'in bize yollayacağı çalışmaya bakacağız. Bu çalışmaları yapan arkadaşlarımız içinde sosyologlar, psikologlar, tarihçiler hepsi var. Bunlarla birlikte ortak bir çalışma yürütmek istiyoruz. Onun için adeta anayasa bilim kurulu oluşturma içerisine girdik. Bu konuyla ilgili olarak da en geniş anlamda uzlaşı sağlayalım. Bunun neticesinde meydana gelen hazırlığımızı Cumhur İttifakı'na sağlayalım.



Millet İttifakı neyi neyle yapacak? Kimi kimle bir araya getirecek? Hazırlayacakları anayasa metni, nasıl ortaya çıkacak düşündürücüdür.

Millilik olmayacak, yerlilik olmayacak. Dağdaki PKK'lıyla mı milli anayasa yapacaksınız? Bu milletin anayasası dediğiniz zaman bunun bir defa milli, yerli bulgusu olması şart.