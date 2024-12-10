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Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı! Geçişler başladı!
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Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı! Geçişler başladı!

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 11:08

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 2013 yılında geçici süreliğine kapatılması kararı alınan Türkiye-Suriye sınırındaki Yayladağı Hudut Kapısı'nın geçişlerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla yeniden hizmete açıldığını duyurdu. Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan 10 yıl sonra geçişler yeniden başladı. İşte ilk görüntüler.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçişlerdeki yoğunluğu azaltmak için Hatay'da Türkiye - Suriye sınırındaki Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldığını duyurdu.

Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönüşte yoğunluğun azaltılması için Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı'nı da bugün itibarıyla geçişlere açıyoruz" dedi.

Yayladağı Hudut Kapısı'nın, 2013 yılında geçici süreliğine kapatılması kararı alınmıştı.

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