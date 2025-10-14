PODCAST CANLI YAYIN
Yaya geçidinde turist aileye otomobil çarptı! Kaza anı kamerada

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen 3 kişilik Alman aileye otomobil çarptı. Çarpma anı güvenlik kamerasına yansırken, kazada 1 kişi yaralandı. Görüntüler, sürücünün diğer araçların durmasına rağmen hızla ilerlediğini ortaya koydu.

