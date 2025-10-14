Yaya geçidinde dehşet: Otomobil 11 yaşındaki çocuğa çarptı, saniyeler içinde ikinci kaza!

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerindeki Erdemli ilçesi Alata Mahallesi'nde, Yeşil Camii önündeki yaya geçidinde yaşandı. M.A. yönetimindeki 33 V 7452 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan 11 yaşındaki ilköğretim öğrencisi V.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuğun ayağı kırıldı.

İkinci kaza tırla kamyon arasında yaşandı

Kazayı gören sürücüler durarak yardım etmeye çalışırken, bir tırın ani fren yapması sonucu arkadan gelen kamyon çarptı. Şans eseri ikinci kazada yaralanan olmadı ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

O anlar saniye saniye görüntülendi

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sırtında çantasıyla yaya geçidinden koşarak geçen çocuğa otomobilin hızla çarpma anı net şekilde görülüyor. Hemen ardından duran tıra kamyonun çarpma anı da görüntülere yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.