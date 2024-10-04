Yaya geçidi can aldı!

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024, 18:59 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024, 18:59

Bir tır yaya geçidinden geçen bir kişiye çaptı. Yaralı kadın yaşamını yitirdi. Kaza, saat 15.30 sıralarında Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 DT 268 plakalı tır, yaya geçidinde Nebahat Uğur'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, yolu araç trafiğine kapatırken, Nebahat Uğur'un cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.