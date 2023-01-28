Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu: Oğlu gözaltına alındı

Fatih'te bir kişi, bir süredir haber alamadığı annesini evinde hareketsiz halde buldu.. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 76 yaşındaki kadının öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede yaşlı kadının bedenin morluklar tespit edilmesi üzerine, ihbarda bulunan oğlu gözaltına alındı.