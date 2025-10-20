PODCAST CANLI YAYIN
Yaşlı kadına otomobille çarpıp olay yerinden kaçan sürücü kayıplara karıştı... O anlar kamerada!

Yaşlı kadına otomobille çarpıp olay yerinden kaçan sürücü kayıplara karıştı... O anlar kamerada!

Isparta'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, saat 06.15 sıralarında Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile 1001 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Raziye A.'ya henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı kadın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Raziye A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan aracın tespiti için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Sürücünün kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadının yolun karşısına geçtiği sırada hızla gelen aracın çarpması ve kadının savrulması yer aldı.

Bunlar da Var

Bursa'da zincirleme kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Bursa'da zincirleme kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Yaralıları taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Yaralıları taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Trafikte kaçana af yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyeti 60 gün geri alınacak 200 bin TL ceza kesilecek
Trafikte kaçana af yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyeti 60 gün geri alınacak 200 bin TL ceza kesilecek
Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı
Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle