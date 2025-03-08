PODCAST CANLI YAYIN
Yaşlı adam evinde eşi tarafından ölü bulundu
Haberler Haber Videoları

Yaşlı adam evinde eşi tarafından ölü bulundu

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 18:18 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2025 18:18

Denizli'de 5 katlı apartmanın 4. katında yaşayan yaşlı adam birlikte yaşadığı eşi tarafından ölü halde bulundu. Olay, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 67 yaşındaki İsmet Köse, eşiyle birlikte yaşadığı 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairesinde eşi tarafından doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Eşinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan İsmet Köse'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. İsmet Köse'nin cenazesinin evden çıkarıldığı esnada eşinin feryadı ise dikkatlerden kaçmadı. Acılı eş, çocukları ve yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Erciyes'te çığ düştü
08.03.2025Cumartesi
Çarpışan araçlardan biri MOBESE direğine çarparak durabildi
08.03.2025Cumartesi
Büyükçekmece’de ilginç hırsızlık kamerada
08.03.2025Cumartesi
Sinyal vermeden yola çıktı! Otomobiline çarpan motosikletliyi suçladı: O anlar kamerada
08.03.2025Cumartesi
Camide motosiklet hırsızlığı kamerada
08.03.2025Cumartesi
Bunlar da Var
Mukbang videolarıyla ünlenen Efecan Kültür vefat etti! 06:24
Mukbang videolarıyla ünlenen Efecan Kültür vefat etti!
07.03.2025Cuma
Ankara’da bir dükkanda sözlü tartışma kavgaya dönüştü: 3 yaralı 01:16
Ankara’da bir dükkanda sözlü tartışma kavgaya dönüştü: 3 yaralı
07.03.2025Cuma
CHP’li Ahmet Kurtuluş’tan skandal! AK Partili Elif Lale Bilgili’nin Kadınlar Günü konuşmasını kesti 02:13
CHP'li Ahmet Kurtuluş'tan skandal!
08.03.2025Cumartesi
Trump Trudeau’yu resmen ağlattı! 01:38
Trump Trudeau’yu resmen ağlattı!
07.03.2025Cuma
CANLI YAYIN