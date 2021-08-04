YAŞ terfi atama kararları 2021! YAŞ kararları terfi listesi kimler terfi etti? Hangi komutanlar terfi aldı?

2021 YAŞ kararları terfi atama listesi! YAŞ terfi atama kararları vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. YAŞ kararları gündemin ilk sırasına yerleşti. Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak kritik Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında komutanların durumu belli olacak. Emekli olarak görevden ayrılacak ve terfi alacak komutanlar toplantının ardından açıklanacak. İşte; 2021 YAŞ kararları hakkında son detaylar!

YAŞ TERFİ ATAMA KARARLARI 2021!

Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi.

YAŞ TOPLANTISINDA KİMLER ATANACAK?

Toplantıda bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belirlenecek. Yaş haddinin yanı sıra bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi öngörülüyor.

Toplantıda görev süresini ve yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumu da değerlendirilecek.

Geçen yılki Şura'da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) NE ZAMAN KURULDU?

Yüksek Askeri Şura kısaca YAŞ, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak Ankara'da barış zamanlarında görev yapmak üzere oluşturulan kuruldur. 1972 yılında oluşturulan kurulun görevleri 26 Temmuz 1972 tarihinde 14257 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" ile belirlenmiştir.

YAŞ'IN GÖREVLERİ NELERDİR?

- Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin (konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususları ve Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek.

- Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek.

- Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek ve mevzuatla verilen görevleri yapmak.

- YAŞ, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır.

- Cumhurbaşkanı acil durum gerektiğinde Şura'yı toplayabilir.

YAŞ ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUR?

Olağanüstü haller dışında yılda bir kez Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanı yardımcısı, Genelkurmay Başkanı, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim bakanları ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları toplanır.