Haberler Haber Videoları “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"

“Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"

“Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
19.12.2021 09:22

OTOMATİK OYNAT

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İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen patlama sonrası oluşan kısmi göçükte 45 işçi yaralandı. Maden ocağında çalışan ve o korku dolu anları anlatan yaralı maden işçisi Engin Kılıç (43), “Hiçbir şey anlayamadık, saniyelik bir olaydı ve bir anda bir patlama sesi geldi. Ondan sonra arkadaşlara yardımcı olduk. Çıkarabileceğimiz kadarını çıkardık. Sonra fark ettim ki bende yaralıyım. Onlarla beraber kendimizi dışarı attık” dedi. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kınık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından durum yetkililere bildirildi. Bunun üzerine bölgeye İzmir ve Manisa'dan çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı, yakınları hastanelere akın etti.

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