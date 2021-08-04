Yangınlar üzerinden Batı yalakalığı yapan Cem Seymen'e sosyal medyadan tepki yağdı: Ezikliğiniz mide bulandırıcı

Türkiye'deki yangınları söndürmek için binlerce insan seferber olurken gazeteci kılıklı Avrupa ve Batı yalakası Cem Seymen sosyal medya hesabı üzerinden skandal bir paylaşıma imza attı. Seymen'in paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı. Bir vatandaş söndürülen 160 yangını ekiplerin çalışmasını görmezden gelen Seymen'e "5 gündür orada havada karada çalışan binlerce insanı yok sayan bu ezikliğiniz gerçekten mide bulandırıcı." diyerek tepki gösterdi.

Yurdun birçok noktasında yangın çıktı. Devlet millet ele ele verip seferberlik başlattı. Son bir haftada çıkan yangınların 160'ının söndürüldüğü açıklandı.









BATI YALAKALARI BOŞ DURMUYOR

Türkiye'deki yangınları söndürmek için binlerce insan seferber olurken gazeteci kılıklı Avrupa ve Batı yalakası Cem Seymen sosyal medya hesabı üzerinden skandal bir paylaşıma imza attı.



İLK GÜNDEN BERİ YAPILANLARI GÖRMEZDEN GELDİ

Sözde gazeteci Seymen, "Günlerdir ilk kez umutluyum. Binlerce canımızın cayır cayır yanışını uzaktan çaresizce kaç gündür seyrettik." diyerek önce tüm yapılanları görmezden geldi.





AVRUPA VE BATI YALAKALIĞI YAPTI

Ardından Avrupa ve Batı yalakalığına başlayan Seymen, "Uluslararası yardım çağrımıza cevap veren İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor öğlenden beri. Önce strateji belirlediler ardından sortilere başladılar. Minnettarız." diyerek mandacı zihniyetini gözler önüne serdi.





KİNDAR CAHİLLİKLERİ BU KADAR İFŞA OLMAZ!

Seymen'in yaptığı paylaşım sonrası sosyal medya ayağa kalktı.

Hükümetin zirvesinden ilk tepki Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Varank, "Emekleri hiçe sayan şu üslup bir tarafa; o uçaklar, aidatlarını ödeyerek üye olduğumuz Avrupa Birliği Sivil Savunma Mekanizması'na (EUCPM) yaptığımız başvuru ile geldi.

Biz de aynı yolla bir çok ülkeye destek olduk. Biraz az konuşsalar kindar cahillikleri bu kadar ifşa olmaz!" dedi.







Varank'ın bu mesajına destek yağarken yalaka Seymen'e sosyal medyadan tepkiler peş peşe geldi.

İşte sosyal medyadan gelen tepkiler;

Bir kere de kendi ülkeniz için emek verenlere minnettar olun be!



Yangın bölgelerinde 50 bin den fazla insan bu soysuzu umutlandıramıyor, ama elin 5 ispanyolu ayaklarını yerden kesiyor... bu kadar mı nefret ediyorsunuz bu vatandan.





Umudunuz İspanya ekibini görünce yerine gelmiş. Bu yazdıklarınız sahada canla başla çalışan emekçilere, helikopterdeki pilotlara, operasyonel personele, yangınla kendi imkanları ile mücadele eden halka haksızlıktır.







Belki de Türkiyemizin İspanya'ya yaptığı pandemi yardımının bir karşılığıdır bu, ne dersiniz? İspanya sağ olsun, sizin mandacı zihniyetiniz yok olsun.



Bir de size vatandaşlık verdiler mi, tamam.

Sahada binlerce insan çalışıyor 2 İspanyol uçağı geldi diye mi umutlusun?

5 gündür orada havada karada çalışan binlerce insanı yok sayan bu ezikliğiniz gerçekten mide bulandırıcı.