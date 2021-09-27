Yangın mağduru ailelerin evlerinin yapımı bitmek üzere: Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun

Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde çıkan orman yangınında evleri tamamen yanan Torşahin ve Sağlamer aileleri, yapımı devam eden yeni evlerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kaba inşaatın bitme noktasına geldiği evlerin yapımının her anına şahit olan aileler evlerine kavuşacakları güne iple çekiyor. Yanan evlerinin yıkılarak devlet tarafından yenisinin yapılmaya başlandığını ifade eden Feride Torşahin, “Evlerimiz yandı, sebebini şu anda bilmiyoruz. Biz de gerçekten çok kötü durumda kaldık. Evlerimizi de şükürler olsun devlet yapıyor. Kaba işi hemen hemen bitti sayılır. Duvar örmeye sıva işine falan başlayacaklar. Ne diyeyim ki, gelmişimiz geçmişimiz hepsi yandı kül oldu. Bir taraftan da seviniyoruz çünkü devletimiz yaptırıyor. Zor günler, yağmur yağdı bir gün iki gün başkasının evine gidiyorsunuz. Evimiz yandı bütün yeşil alanlarımız hepsi yandı. Yaralarımız sarılmaya çalışılıyor. Osmaniye Valimiz çok destek oldu çok yardımcı oluyor. Sağ olsunlar. Ne diyeyim. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun” diye konuştu. Haberin detayları...