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Yan bakma kavgasında adliyeye sevk edilen 6 kişiden 1’i tutuklandı
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Yan bakma kavgasında adliyeye sevk edilen 6 kişiden 1’i tutuklandı

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 00:15 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 00:26

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 20 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürülürken, olayın şüphelisi olarak adliyeye sevk edilen 6 şahıstan 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda iki grup arasında iddiaya göre 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.K. (20) ile K.D. (22), bıçaklanarak yaralandı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden H.K.'nin cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Öte yandan, olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri; olaya karışan S.E.Ç. (19), A.E.Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20) Ö.F.K. (21) ve N.B.Y.'yi (20) düzenledikleri operasyonlarla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.E.Ç. (19), A.E.Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20) Ö.F.K. (21) ve N.B.Y.'yi (20) sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.E.Ü. (18), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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