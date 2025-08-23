Yalova’da sahil yolunda korkutan anlar: Kamyon lastiği patladı

KAMYON LASTİĞİ PATLADI, PANİK YAŞANDI

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde seyir halindeki kamyonun lastiği restoran önünde patladı. Patlamayla çıkan gürültü ve toz bulutu, müşterilerin panikle uzaklaşmasına neden oldu.

SAHİL YOLUNDA KORKUTAN ANLAR

Olay, dün akşam saatlerinde Esenköy beldesi Liman Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Sahil boyunca ilerleyen kamyonun arka lastiği, restoranın önünden geçtiği sırada patladı.

TOZ BULUTU MEKANA DOLDU

Patlamayla birlikte yükselen ses ve çevreye yayılan toz bulutu, mekandaki müşterileri tedirgin etti. Panikle yerlerinden kalkan bazı kişiler hızla uzaklaştı.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde müşterilerin patlama sesiyle birlikte ayağa kalkarak kaçıştıkları görüldü.