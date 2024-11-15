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Yalova'da işçi servisi bariyerlere çarptı: 11 yaralı
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Yalova'da işçi servisi bariyerlere çarptı: 11 yaralı

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 22:25 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 22:25

Yalova'da tersane işçilerini taşıyan servis otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada 11 kişi hafif şekilde yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesi mevkiinde, tersane işçilerini taşıyan servis otobüsü yağışlı havada nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan 11 işçiye bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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