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Yalova'da "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından yargılanan CHP'li Vefa Salman: Asfalt dökmek ihanettir

Yalova'da
12.12.2020 18:13
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"İhaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li Yalova eski Belediye Başkanı Vefa Salman akıllara durgunluk veren bir açıklama yaptı. Yıpranan caddelerim onarılmasından rahatsız olan Salman, "Bu zaruri ihtiyaç değil. Yani göz boyamak ve şov yapmak için laf olsun diye asfalt dökmek bana göre kente haksızlık ve ihanet...” sözlerini kullandı.


"İhaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li Yalova eski Belediye Başkanı Vefa Salman akıllara durgunluk veren bir açıklama yaptı. Yıpranan caddelerim onarılmasından rahatsız olan Salman, "Bu zaruri ihtiyaç değil. Yani göz boyamak ve şov yapmak için laf olsun diye asfalt dökmek bana göre kente haksızlık ve ihanet..." sözlerini kullandı.
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