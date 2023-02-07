''Yalnız değilsiniz'' Antalya'dan depremzedelere duygusal mesajlar!

Antalya Valiliği ile belediyelerce kurulan yardım koordinasyon merkezlerinde 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonucu depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla başlatılan kampanyada toplanan malzemelerin üzerine ya da içerisine duygu dolu notlar yazıldı. Bir çantanın üzerine 'Allah'ım içimizdeki insan sevgisini yok etme' yazıldığı görüldü. Başka bir gönderide ise ''Yalnız değilsiniz size elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz' notunun yazıldığı görüldü. 'Lina' isimli bir kız çocuğu ise gönderdiği kutunun üzerine 'Hep yanınızdayız. Umarım oyuncaklarım sizi biraz da olsa mutlu etmiştir' mesajı yazdı.