Yalan anketler ne diyor, gerçek ne? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen A Haber'de değerlendirdi

AK Parti'nin oy oranlarının yüzde 30'un altına düştüğünü iddia eden anket şirketlerinin arkasında kim ya da kimler var? Anketlerde algı operasyonu nasıl yapılıyor? Bu tip algı operasyonlarıyla ne yapılmak isteniyor? AK Parti'nin son yapılan anket sonuçlarına göre son oy oranı kaç? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden de örnekler vererek A Haber canlı yayınında yapılan algı operasyonlarını deşifre etti. Ayrıca Şen, Başkan Erdoğan'ın olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde karşısındaki adaya göre oy oranının yüzde 60 seviyesini görebileceğini açıkladı.

Son zamanalarda artışa geçen anket manipülasyonlarıyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıçı açıklamalarda bulunun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yaşanan bu duruma tepki gösterdi.

"DELİ SAÇMASI İDDİALAR"

24 Haziran seçimlerinde de bu tür anket manipülasyonlarının yaşandığına dikkat çeken Şen, "Bugün manipülasyon yapan arkadaşlar, son Cuhmurbaşkanlığı seçimlerinin 1. turda bitmeyeceğini, Erdoğan'ın yüzde 50'nin üzerine çıkamayacağını dolayısıyla seçimin 2. tura kalacağını hatta bazılar ise kaybedeceğini söylüyordu. Aynı çevreler çıktılar. 'AK Parti yüzde 30'un altına düştü' gibi deli saçması açıklamalar yapıyorlar. Bilimsel veri anlamında hata yapılabilir ama ahlaki olarak hata yapılmamalı. Maalesef görüyoruz ki bazı çevreler yapıyor. Biz son verileri ölçtük analiz üzerine analiz yaptık ve AK Parti'nin son oy oranı yüzde 40." ifadelerini kullandı.

CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek tarafından yapılan "650 milyon TL anket firmalarına ve medyaya dağıtıldı" iddiasını hatırlatan Şen, "Bu sözler sonrası kanım dondu. Yalan veriler nereden ortaya çıkıor, anlaşılıyor." dedi.

CHP'nin kendi eğitim çalışmalarından TELE1 muhabiri Sedef Kabaş'ın "Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret." sözşerini hatırlatan Şen, "Böyle saçmalık olmaz. Bu o eğitimcinin sözleri değil, bu Hitler'in Propaganda Bakanı Goebbels'in kitabının cümleri, bu Nazi'lerin siyasal stratejisidir. Bir yalan söyleyip ardında bir başka yalan daha söylüyorlar ve ikinci yalana ilk yalanlarını delil olarak gösteriyorlar." dedi.

"GENÇLER AK PARTİ'Yİ TERK EDİYOR" YALANI

Gençleri AK Parti'yi terk ettiği manipülasyonuna tepki gösteren Şen, "AK Parti'nin gençlerden (18-24) almış aldığı oy oranı, kendisini takip eden diğer partinin 10 puan üzerinde, 25-34 yaş aralığında ise 15 puan üzerindedir. AK Parti baştan beri gençlerin birinci partisidir. Kararsızlar içinde manipülasyon yapılıyor. Kararsızların oy oranı yüzde 10-12'dir." dedi.

"BAŞKAN ERDOĞAN EN YAKIN RAKİBİNE 3-4 KAT FARK ATIYOR"

Mustafa Şen, vatandaşlara isim vermeden 'Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz' sorusu sorulduğunda yüzde 45 oranında Sayın Erdoğan'ın ismi ön plana çıktığını söyledi. Şen, "Tam açık uçlu olarak soruyu sorduğumuzda oy oranı yüzde 38 çıkıyor ama o listenin altnda 50 isim var ve Erdoğan en yakın takipçisine 3-4 kat fark atıyor. Kapanmaz bir fark. İsim seçenekli sorulduğunda ise Sayın Erdoğan yüzde 50'nin altına düşmüyor, hatta bazı isimler var onlarla denk geldiğinde ise oy oranı yüzde 60'ları görüyor. Bugünden bakıldığında hiçbir şekilde seçim ikinci tura kalmıyor." dedi.

Seçim sonuçlarının nüfus üzerinden değil geçerli oylar üzerinden hesaplandığını hatırlatan Şen, anketlerde manipülasyon yapanlara "böyle algı operasyonları yapmayın, bunları kimse yemez" dedi.