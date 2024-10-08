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Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti
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Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 22:51 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 22:51

Nevşehir'de bir genç yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti.

Nevşehir'de üzücü bir olay görüldü. Olay, Cevher Dudayev Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Yaşar A. (30) gece saatlerinde yakınlarını görüntülü aradı. Cep telefonunu aracına sabitleyen Yaşar A. daha sonra kendisini iple ağaca asarak intihar etti. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden yakınları Yaşar A.'nın ağaca bağlı olduğu ipi keserek kurtarmaya çalışırken, sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Yaşar A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşar A.'nın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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