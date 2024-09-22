SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Yağmur sonrası ortaya çıkan çivi ve vidalar araçların başına dert oldu
Haberler Haber Videoları

Yağmur sonrası ortaya çıkan çivi ve vidalar araçların başına dert oldu

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024, 16:25 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024, 16:25

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de yağmur sonrası ortaya çıkan çivi ve vidalar araçların belası oldu.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden biri olan Osmaniye'de yağmur sonrası çoğu vatandaş araçlarının patlayan lastiklerini yaptırabilmek için lastik tamircilerinin yolunu tutuyor. Depremden sonraki dönemde her yağmur sonrası yoğun mesai harcadığını söyleyen 55 yaşındaki lastik tamircisi Veysel Tekeli, yağmur sonrası çoğu vatandaş araçlarının patlayan lastiğini tamir ettirmek için dükkana geliyor veya arıyorlar taleplere yetişmek için yoğun mesai harcıyorum dedi.
Enkazda bulunan ve toprağa karışan vida ve çivilerin yağmur sonrası ortaya çıktığını söyleyen Veysel Tekeli," Baba mesleği 40 yıldan beri lastik işi ile uğraşıyorum. Maalesef deprem yaşadık 6 Şubat o depremin yarattığı felaketten dolayı enkazda bulunan vidalar ve çiviler toprağa saçıldı. Toprağa saçtıktan sonra toprak sertleşiyor ama maalesef yağmur yağdıktan sonra bu vidalar ve çiviler toprak yumuşadığı için meydana çıkabiliyor. O yüzden yağmur sonrası işlerimiz daha çok artıyor. Millet diyor ki lastikçiler mi atıyor. Hayır efendim lastikçiler atmıyor. Yağmurdan dolayı toprak yumuşuyor, çamur olduğu için vida ve çiviler meydana çıkıyor. " diye konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
Şehidin yakınlarından kötü haber: 1 ölü 5 yaralı
22.09.2024Pazar
Fatih’te 250 bin dolarlık hırsızlık! Güvenlik kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
22.09.2024Pazar
Kazaya neden olan sürücüye saldırı
22.09.2024Pazar
Hakkari’de kan donduran olay! Poşet içerisine konularak ölüme terk edilen kedi yavruları kurtarıldı
22.09.2024Pazar
Pendik’te denize düşen kadın son anda kurtarıldı
22.09.2024Pazar
Bunlar da Var
Buca cinayet anı kamerada! 00:54
Buca'da cinayet! Yanına yaklaştı, defalarca bıçakladı!
21.09.2024Cumartesi
Fenerbahçe 1 - 3 Galatasaray | Mert Hakan, maçın bitiş düdüğünün ardından Abdülkerim Bardakcı ile tartışma yaşadı! 01:15
Maçın bitiş düdüğüyle Mert Hakan ile Abdülkerim Bardakcı tartışma yaşadı!
21.09.2024Cumartesi
Nevzat Bahtiyar son ifadesi! Narin Güran’ın katilini açıkladı! Neden öldürdüğünü anlattı! 03:52
Nevzat Bahtiyar son ifadesinde katili açıkladı!
21.09.2024Cumartesi
Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı: Ali Koç gelecek hesap verecek 00:21
Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı: "Ali Koç gelecek hesap verecek"
22.09.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA