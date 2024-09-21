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Yağışın sele dönüştüğü bir il daha: Adana
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Yağışın sele dönüştüğü bir il daha: Adana

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 17:29 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 17:29

Adana'da etkili olan sağanak, sele neden oldu. Ana arterlerde su taşkınları yaşanınca cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Adana'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Merkez ilçelerde yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ana arterlerde su taşkınlarının yaşanmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü. Merkez Çukurova ilçesi Kasım Ener Caddesi üzerinde bir ağaç, otomobilin üzerine devrildi. Kazada kimse yaralanmazken, itfaiye ekipleri tarafından ağaç kaldırıldı. Şiddetini azalan yağış devam ediyor

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