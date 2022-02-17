Yabancı Dil Sınavı (YDS) başvuru kılavuzu yayınlandı! YDS başvuru tarihleri ne zaman? YDS ödemesi nasıl yapılır?

YDS/1 BAŞVURU NE ZAMAN? YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM takvimine göre YDS/1 başvuruları 2022 yılında 17-28 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

YDS başvuruları; elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR 2022, KILAVUZ YAYINLANDI MI?

2022 YDS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YDS 2022 başvuru ücreti 185 TL olarak belirlendi.

Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); İş Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık (KKTC'den başvuracak adaylar dahil);ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YDS NEDİR?

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı



375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

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