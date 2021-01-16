WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesine ilişkin yeni açıklama: "8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak..."

Son dakika haberi... Uygulayacağını duyurduğu veri politikası ile tepki çeken WhatsApp yeni bir açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada "Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" ifadelerine yer verildi. Mayıs ayında yeni bir iş planı hazırlanacağı bildirildi.
Son dakika haberi... Uygulayacağını duyurduğu veri politikası ile tepki çeken WhatsApp yeni bir açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada "Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" ifadelerine yer verildi. Mayıs ayında yeni bir iş planı hazırlanacağı bildirildi.