Haberler Haber Videoları Vızır vızır araba geçiyor! Zigana Tüneli'ne yoğun ilgi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu rakamı açıkladı

Vızır vızır araba geçiyor! Zigana Tüneli'ne yoğun ilgi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu rakamı açıkladı

Vızır vızır araba geçiyor! Zigana Tüneli'ne yoğun ilgi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu rakamı açıkladı
28.06.2023 16:37

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon ve Gümüşhane arasında yer alan Zigana Tüneli'nden 1,5 ayda 251 bin 100 aracın geçiş yaptığını açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon ve Gümüşhane arasında yer alan Zigana Tüneli'nden 1,5 ayda 251 bin 100 aracın geçiş yaptığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 3 Mayıs'ta hizmete açılan Zigana Tüneli ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, tünelin Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3'üncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olduğunu belirterek şunları söyledi;

"Limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akış sağlandı. Tünelimiz, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunuyor.

Tünelimiz, 1,5 ayda 251 bin 100 araca hizmet verdi. Yıllık 190 milyon tasarruf sağlayacağız. Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar kullanılmış ve proje Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilmiştir"

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