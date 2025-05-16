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Define kazısında öldüren göçük!
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Define kazısında öldüren göçük!

Giriş Tarihi: 16.05.2025 23:33:15

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak define kazısı sırasında meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi son anda kurtuldu.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kaçak kazı yapan dört kişiden biri hayatını kaybetti. İddiaya göre define bulmak amacıyla araziye gelen İ.Y. (38), A.Ç., E.U. ve M.S. isimli kişiler, izinsiz kazı yaparken göçük meydana geldi.

Üç Kişi Kaçtı, Biri Toprak Altında Kaldı
Kazı sırasında oluşan göçük anında A.Ç., E.U. ve M.S. kendi çabalarıyla toprak altından kurtulmayı başarırken, İ.Y. göçük altında kaldı. Olayın ardından durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Kurtarılamadı
Olay yerine sevk edilen ekipler, yapılan çalışmalar sonucu İ.Y.'nin cansız bedenine ulaştı. Göçük altından çıkarılan İ.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma Başlatıldı
Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçak kazı yapan diğer üç kişinin ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kaçak kazının yapıldığı alanda güvenlik önlemleri alınarak incelemeler sürdürülüyor.

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