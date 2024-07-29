Venezuela’da seçimi Nicolas Maduro kazandı: Muhalefet sonuçlara itiraz etti! Dünyadan tebrik ABD'den üstü kapalı tehdit: Arjantin'den darbe çağrısı

Latin Amerika ülkesi Venezuela'da halk pazar günü yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti. Oylama, Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı olan mecvut Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçti. Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro'nun kazandığını duyurdu. Muhlefet seçim sonuçlarına itiraz etti. Maduro'ya Rusya ve Çin'den ise peş peşe tebrikler geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise üstü kapalı bir şekilde Maduro'yu tehdit etti. Arjantin'in siyonist Devlet Başkanı Javier Milei ise Venezuela'da darbe çağrısı yaptı.