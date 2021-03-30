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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan dikkat çeken öneri: Aşıları petrolle ödemeye hazırız

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan dikkat çeken öneri: Aşıları petrolle ödemeye hazırız
30.03.2021 08:40
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, koronavirüs aşısına ulaşmak için dünyaya dikkat çeken bir öneride bulundu. Maduro yaptığı açıklamada, "Venezuela'nın petrol tankerleri var ve bizim petrolümüzü satın alacak müşteriler de var. Aşıları petrolle ödemeye hazırız." ifadelerine yer verdi.


Venezuela Devlet Başkanı Maduro, koronavirüs aşısına ulaşmak için dünyaya dikkat çeken bir öneride bulundu.

AŞI KARŞILIĞINDA PETROL
Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Maduro, aşıların ücretini petrolle karşılama önerisinde bulunarak, "Venezuela'nın petrol tankerleri var ve bizim petrolümüzü satın alacak müşteriler de var. Aşıları petrolle ödemeye hazırız." ifadelerine yer verdi.

Aşılar için gerekli fonların yurt dışında Venezuela'ya ait dondurulmuş hesaplardan da ödenebileceğini vurgulayan Maduro, "Diplomatik ve siyasi kanallar yoluyla muhataplarımıza mektuplar yolladık. Venezuela'nın ihtiyacı olan aşıları bize göndersinler, finansal karşılığını da dondurulan hesaplarımızdan alsınlar." dedi.

Maduro, tekliflerinin kabul edilmesi halinde ülkenin aşı ihtiyacının yüzde 20'sine denk gelecek şekilde 2,4 milyon Kovid-19 doz aşısına erişeceklerini dile getirdi.

Venezuela'ya ilk aşı sevkiyatı Çin merkezli Sinopharm aşısından 500 bin doz ve Rus Sputnik aşısından 100 bin doz şeklinde yapılmıştı.

Ülkede bugüne kadar 156 bin 655 kişi Kovid-19'a yakalandı, 1565 kişi yaşamını yitirdi.

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