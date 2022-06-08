Venezuela Devlet Başkanı Maduro Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Maduro törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirecek. Maduro bu ziyaretle 4 yıl aranın ardından Türkiye'ye gelmiş oldu.