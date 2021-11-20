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Vatandaştan CHP’li İBB’ye ulaşım tepkisi: Gündemimiz bu değil

Vatandaştan CHP’li İBB’ye ulaşım tepkisi: Gündemimiz bu değil
20.11.2021 17:52
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CHP kafası, boş söylem ve algı siyaseti üretmeye devam ediyor. Millete hizmet derdi olmayan bu zihniyet son olarak toplu taşımaya sokulan "Boji" isimli bir köpek üzerinden mağduriyet tiyatrosuna girişti, gündem değiştirmeye çalışarak acziyetini belli etti. Suni gündem yaratan CHP zihniyeti, "Boji'ye kumpas kuruldu" diye yeri göğü inletti, olayı FETÖ'ye bağlayan da oldu hükümeti hedef alan da! Halbuki ne Boji ne de "tramvaya pisledi" iddiası hükümet tarafından dile getirilmedi. Yani CHP mağduriyetini kendi yarattı, kendi prim kastı. Twitter'da bazı vatandaşlar da gündemlerinin Boji olmadığını, İBB'nin arıza yapan otobüslere, bozulan ve kullanılmayan merdivenlere, toplu taşımalardaki yoğunluklara odaklanmasını tavsiye etti. İşte CHP'li İBB'nin yeni tiyatrosu...

Haber Videoları

CHP'li İBB ve trolleri Boji'nin b.kuna tutunacak kadar düştü! Twitter'da pes dedirten mağduriyet tiyatrosu

VATANDAŞLARDAN TEPKİ: GÜNDEMİMİZ BU DEĞİL
Sosyal medyadan CHP yönetimine ve Murat Ongun'a tepki gösteren vatandaşlar, İstanbullunun gündeminin bu olmadığını, İBB'nin toplu taşımalardaki yoğunluğa, arıza yapan araçlara, yürümeyen merdivenlere odaklanması gerektiğini belirtti. İşte İBB yönetimine yöneltilen bazı eleştiriler...

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