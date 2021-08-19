Vatandaşlardan sel bölgesinde yaraları saran hükümete övgü dolu sözler

Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor. Kastamonu'daki selde evi ve arabası kullanılamaz hale gelen Nurten Özçelik, yapılan çalışmalara ilişkin "Aileden CHP'liyim ben böyle çalışma görmedim. Kimse kusura bakmasın bu saatten sonra AK Partiliyim. İki bakanımız her gün yanımızda." ifadeleri kullanırken; Sinop’ta yaşayan muhalif bir vatandaş ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na "İtiraf edeyim hiç beklemiyordum böyle bir operasyonu. Ayancık adına teşekkür ediyorum." dedi.