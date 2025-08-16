PODCAST CANLI YAYIN

Vatandaş isyan etti! Bifet firması yine domuz skandalıyla gündemde

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri, gıda sektöründeki hileli ürünleri bir kez daha gözler önüne serdi. Bifet markasıyla piyasaya sürülen "Dana Işıl İşlem Görmüş Baton Sucuk"ta domuz eti bulunduğu tespit edildi. Bu, firmanın ilk vakası değil... Son olarak 31 Temmuz'da yine domuz skandalıyla gündeme gelen firma daha önce de Yeditepe ve Gurme gibi farklı isimlerle benzer skandallara karışmış Takvim.com.tr bu firmayı ifşa etmişti. Firmanın sahibi İlko Köse, şirket ismi değişikliği yaparak vatandaşın sağlığıyla oynamaya devam ederken vatandaşlar, söz konusu şirketin bir an önce kapatılmasını istiyor... İşte dana diyerek domuz eti satan Bifet firmasının skandalları...

Ankara Pursaklar’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 Yaralı
Arnavutköy’de yol kenarında tabancayla ölü bulundu - Video
Erzincan'da trafik kazası: 3 ölü 6 yaralı
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi

