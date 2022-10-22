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Vatan Caddesi Cumhuriyet Bayramı provaları için trafiğe kapatıldı

Vatan Caddesi Cumhuriyet Bayramı provaları için trafiğe kapatıldı
22.10.2022 09:16

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yılı kutlamaları öncesi yapılacak provalar için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüler polis ekipleri tarafından alternatif yollara yönlendirildi.

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Fatih'te bulunan Vatan Caddesi, 29 Ekim'de kutlanacak Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yılı etkinlikleri öncesi yapılacak provalar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLDİ
Saat 06.00'da trafik polisleri Vatan Caddesi'ne giden tüm yolları dubalarla kapattı.

Sürücüler alternatif yollara yönlendirdi.

Alternatif güzergah olarak, Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi gösterildi.

VATAN CADDESİ'NE BAĞLANAN YOLLAR KAPATILDI
Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; Adnan Menderes Bulvarı, D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) girişleri, 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarından (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu Güney'den gelip, Vatan Caddesi girişleri Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

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