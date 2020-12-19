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Van'da polislerden manidar gönderme! Ele geçirilen uyuşturucu paketlerinden ‘OHH’ yazıldı

Van'da polislerden manidar gönderme! Ele geçirilen uyuşturucu paketlerinden ‘OHH’ yazıldı
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Son dakika haberine göre Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polisin, bir araçta yaptığı aramada 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Polis ekipleri, uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince park halindeki otomobilde yapılan aramada 60 paket halinde 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli A.Y'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Polis ekipleri, İçişleri Bakanı Soylu'nun TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek amacıyla ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazdı.

Soylu, konuşmasında Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullanmıştı.

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