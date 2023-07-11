Haberler Haber Videoları Van Gürpınar kaza haberi: Askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 asker yaralı

Van Gürpınar kaza haberi: Askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 asker yaralı

Van Gürpınar kaza haberi: Askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 asker yaralı
11.07.2023 12:52

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:32
Maltepe'de korku dolu anlar!...
Haber 01:20
Firarilere şafak baskını!
Haber 01:21
Okullar ne zaman başlayacak?...
Haber 01:14
SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 9...
Haber 00:55
Başkan Erdoğan'ın Körfez turu...
Haber 02:00
CHP'de 'danışman' kavgası...
Haber 00:38
PKK'nın finans kaynağına...
Haber 02:27
'Yerinde Dönüşüm' projesinde...
Haber 01:10
Mehmetçik'ten hain avı!
Haber 04:28
Kartal'da şok kaza! Ağaca...
Haber 03:16
Yaşlılık ve evde bakım maaşı...
Haber 00:50
Erdoğan - Zelenskiy...

Van Gürpınar'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşte olay mahallinden ilk görüntüler.

Haber Videoları

Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı.

Van-Hakkari kara yolu 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde 34 SP 2824 plakalı otomobille askeri araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da gelerek bilgi aldı.

Yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

SON DAKİKA