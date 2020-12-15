Haberler Video Haber Videoları Van Gölü canavarı görüldü

Van Gölü canavarı görüldü

Van Gölü canavarı görüldü
15.12.2020 20:48
Ana Sayfa 02:32
İstanbul'da akşam vakti kabus...
Ana Sayfa 01:33
Van Gölü canavarı görüldü
Ana Sayfa 04:15
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 02:47
81 il valiliğine koronavirüs...
Ana Sayfa 00:45
İş adamı ve ailesine kabusu...
Ana Sayfa 05:22
Bakan Dönmez'den flaş açıklama
Ana Sayfa 01:38
Banka soygununa "dur" demişti!...
Ana Sayfa 01:16
Tüm ülkeye yayıldı! Rusya'da...
Ana Sayfa 16:08
Çocuklar koronavirüs aşısı...
Ana Sayfa 07:36
İletişim Başkanlığı’ndan...
Ana Sayfa 00:36
İsmail Demir'den flaş yaptırım...
Ana Sayfa 00:37
Neslihan Atagül'ün erkek...

Van'da balık avlamak için göle açılan balıkçılar, yüzen bir yaban domuzu gördü. Balıkçılar, Van Gölü Canavarı sandıkları domuzu cep telefonu ile kaydedip, paylaştı.


Türkiye'nin en büyük dünyanın da en büyük sodalı gölü olan ve bir dönem 'canavar' yaşadığı iddiasıyla da sıkça konuşulan Van Gölü'nün Gevaş mevkisinde, balıkçılar gölde hareket eden bir cisim görünce büyük panik yaşadı.

Bu anı kaydetmek için cep telefonlarına sarılan balıkçılar, göldeki hareket eden cismi cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada paylaştı. Heyecanlarını dile getiren balıkçılar, çektikleri görüntüdeki canlının domuz olduğunu fark etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber Videoları