Van Başkale'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik Başkale ilçesi kırsalına operasyon düzenledi.

Yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 100 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 8 şarjör, 400 gram patlayıcı, 60 kilogram tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.