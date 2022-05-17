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Van Başkale'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van Başkale'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
17.05.2022 14:31

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Son dakika haberleri... Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, PKK/KCK'lı teröristlere ait silah, mühimmat, patlayıcı, tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik Başkale ilçesi kırsalına operasyon düzenledi.

Yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 100 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 8 şarjör, 400 gram patlayıcı, 60 kilogram tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.

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