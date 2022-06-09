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Uzman isimden canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye ucundan gösterdi!

Uzman isimden canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye ucundan gösterdi!
09.06.2022 14:51

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından 'Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün gündüz safhası başladı. Seçkin gözlemci gününün ilk kısmı, gece faaliyetlerinin yapıldığı bölümle tamamlandı. Tatbikata Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Tatbikatta hedefler tam isabetle vuruldu. Tatbikatla ne mesaj veriliyor? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da açıklamalarda bulundu. Ağar, "Türkiye ucundan tamamıyla değil hepsi değil bazı gizlileri de var Yunanistan'a elindeki kudret ve kabiliyeti tatbikatta gösterdi." dedi.

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