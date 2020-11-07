Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Trump seçim sonuçlarını kabul etmezse ABD kaosa sürüklenir

ABD'de milyonlarca kişi yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesinde yapılan seçimlerde 100 milyona yakın kişi posta yoluyla oy kullanırken, seçimlerde katılım rekoru kırılması bekleniyor. Açıklanan son verilere göre, Joe Biden 264, Donald Trump ise 214 delegeyi garantilemiş durumda. Tüm bu süreci değerlendiren Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi durumunda ABD'nin kaosa sürükleneceğini ifade etti.