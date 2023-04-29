Uzaya gidecek ilk Türk açıklandı! İlk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ve yedeği Tuva Cihangir Atasever kimdir?

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun Alper Gezeravcı olduğunu duyurdu. Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Peki, Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever kimdir? İlk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte haberin detayı!
TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCUSU BELLİ OLDU
İki uzay yolcumuzu belli oldu. Başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Alper Gezer Avcı bu görevi üstlenecek. Tuva Cihangir Atasever yedek olacak.
İşte Türkiye'nin ilk uzay yolcusu…
ALPER GEZERAVCI VE TUNA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcularını duyurdu. Alper Gezer Avcı uzaya gidecek.
ALPER GEZERAVCI KİMDİR?
TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?
TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCULARI AÇIKLANDI
Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Biri asil biri yedek iki uzay yolcumuzu belirledik. Uzay yolcusu olma hakkını kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İlk kişi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde 13 farklı deney gerçekleştirecek.
2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Vakit geldi. Bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak uzay yolcularımızı tanıma vakti de geldi. Alper Gezer Avcı kardeşimiz Hava Kuvveleri'nde görev almış başarılı pilotumuz. Cihangir Atasever,sistem mühendisimiz."