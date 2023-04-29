Uzaya gidecek ilk Türk açıklandı! İlk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ve yedeği Tuva Cihangir Atasever kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun Alper Gezeravcı olduğunu duyurdu. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca kalacak ve bu süre boyunca çeşitli deneyler yapacak. Alper Gezeravcı, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra, yüksek lisansını yine aynı üniversitenin Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nde yaptı.