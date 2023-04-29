Haberler Haber Videoları Uzaya gidecek ilk Türk açıklandı! İlk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ve yedeği Tuva Cihangir Atasever kimdir?

Uzaya gidecek ilk Türk açıklandı! İlk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ve yedeği Tuva Cihangir Atasever kimdir?

Uzaya gidecek ilk Türk açıklandı! İlk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ve yedeği Tuva Cihangir Atasever kimdir?
29.04.2023 15:29

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:38
Akşener Şanlıurfa'ya özel...
Haber 10:27
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te
Haber 01:20
Nükleer güç Türkiye
Haber 02:17
Ünlü kahin Athos Salome...
Haber 01:04
Maraş'ta korkutan deprem
Haber 00:12
Su borusu patladı tramvaylar...
Haber 07:03
Akkuyu Nükleer Santrali...
Haber 01:06
TOGG gelin arabası oldu
Haber 00:25
Takvim.com.tr Teknofest'te!...
Haber 00:58
Küresel çetenin 4 başlıklı...
Haber 00:31
TEKNOFEST 2023'TE GÖRÜCÜYE...
Haber 01:14
Başkan Erdoğan'ın sağlık...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun Alper Gezeravcı olduğunu duyurdu. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca kalacak ve bu süre boyunca çeşitli deneyler yapacak. Alper Gezeravcı, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra, yüksek lisansını yine aynı üniversitenin Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nde yaptı.

Haber Videoları

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun Alper Gezeravcı olduğunu duyurdu. Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Peki, Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever kimdir? İlk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte haberin detayı!

TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCUSU BELLİ OLDU

İki uzay yolcumuzu belli oldu. Başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Alper Gezer Avcı bu görevi üstlenecek. Tuva Cihangir Atasever yedek olacak.

İşte Türkiye'nin ilk uzay yolcusu…

ALPER GEZERAVCI VE TUNA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcularını duyurdu. Alper Gezer Avcı uzaya gidecek.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCULARI AÇIKLANDI

Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biri asil biri yedek iki uzay yolcumuzu belirledik. Uzay yolcusu olma hakkını kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İlk kişi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde 13 farklı deney gerçekleştirecek.

2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Vakit geldi. Bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak uzay yolcularımızı tanıma vakti de geldi. Alper Gezer Avcı kardeşimiz Hava Kuvveleri'nde görev almış başarılı pilotumuz. Cihangir Atasever,sistem mühendisimiz."

SON DAKİKA