Uzay madenciliği konusu A Para'da konuşuldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı’nın ardından konunun uzmanlarını konuk eden A Para, dünyanın gündemindeki "Uzay Madenciliği" meselesini ele aldı. Uzman isimler Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu ve Balistik Uzmanı Çağrı Doğal Gül, uzay madenciliği, uzay hukuku ve uzay politikalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.