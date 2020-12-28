Haberler Video Haber Videoları Uzaktan eğitimin süresi uzatıldı! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Başkan Erdoğan açıkladı

Uzaktan eğitimin süresi uzatıldı! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Başkan Erdoğan açıkladı

Uzaktan eğitimin süresi uzatıldı! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Başkan Erdoğan açıkladı
28.12.2020 19:24
Ana Sayfa 04:18
Eski AİHM yargıcının AİHM...
Ana Sayfa 00:43
Kuruluş Osman 40. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:24
Kalleşleri havadan vurduk!
Ana Sayfa 05:33
AİHM'in skandal kararını...
Ana Sayfa 00:21
Koronavirüs aşısı yaptıran...
Ana Sayfa 02:54
Dünyanın en yakışıklı...
Ana Sayfa 02:31
Türkiye dünyada ilk 6'da
Ana Sayfa 00:19
İsrail'de skandallar bitmiyor!...
Ana Sayfa 04:43
Bekar, evli, çocuklu ve...
Ana Sayfa 02:18
2021 AGİ ne kadar? 2021 evli...
Ana Sayfa 02:41
CHP'li vekilin kimliği ortaya...
Ana Sayfa 00:39
"Hiç giymeseydin Merve!"

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılının son kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Öğrencilerin ve ailelerin merakla yanıt beklediği "Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021’e kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılının son kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Öğrencilerin ve ailelerin merakla yanıt beklediği "Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları