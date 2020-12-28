Uzaktan eğitimin süresi uzatıldı! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Başkan Erdoğan açıkladı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılının son kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Öğrencilerin ve ailelerin merakla yanıt beklediği "Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021’e kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılının son kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Öğrencilerin ve ailelerin merakla yanıt beklediği "Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.