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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024, 12:40 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024, 12:59

Uyuşturucusu satıcısı kaçtı, polis kovaladı! O anlar kamerada

İstanbul Sultanbeyli'de otomobiliyle uyuşturucu ticareti yapan şahsı takibe alan polis Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaparken tespit etti. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, aracıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada, ters yöne giren sürücü, yanındaki bir kişi ile birlikte araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelinin aracından inip koşarak kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de, otomobiliyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Şüphelinin aracından inip koşarak kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli'de bir kişinin otomobiliyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Akşemsettin Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'nda görülen otomobil takibe alındı. Şüpheli, daha sonra otomobiliyle Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaparken görüldü. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, aracıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada, ters yöne giren sürücü, yanındaki bir kişi ile birlikte araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından kimlik bilgileri S.A. olduğu belirlenen şüpheli sürücü, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin yapılan sorgulamada, farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Otomobilde yapılan aramalarda, 7 adet satışa hazır halde toplam 10,5 gr Marihuana ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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