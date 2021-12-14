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Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
14.12.2021 11:57

OTOMATİK OYNAT

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Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, V.Y., V.A., M.A. ve V.A.'yı uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 146 gram bonzai, 105 adet sentetik hap ile uyuşturucudan temin edildiği düşünülen 12 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Y. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, R.A. ve V.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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