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Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 23:28 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 23:28

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, F.K, R.H, M.K, R.Ç, N.M.Y, O.P. ve Y.T. yakalandı.

Operasyonda, 76,67 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonda yakalanan ve "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.M.Y. ise işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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