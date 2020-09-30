Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman için övgü dolu sözler

30.09.2020 00:20

Atv'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisiyle yeniden setlere dönen usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan övgü dolu sözler. Bozdağ Film’in Youtube kanalında yayınlanan röportajda konuşan Arkın ""Bu set benim hayallerimi aşıyor. Ben böyle şey görmedim." dedi.