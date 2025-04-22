Üsküdar’da kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu

Giriş Tarihi: 22.04.2025 00:07:25 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 00:10:57

Üsküdar Ünalan Mahallesi Baraj Yolu Alt Sokak'ta , saat 22.45 sıralarında meydana gelen kazada, 34 HUJ 852 plakalı BMW marka otomobil , seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki iki katlı bir evin bahçe duvarını kırarak bahçeye uçtu.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri olayda ölen veya yaralanan olmazken , araçtaki şahısların olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. Ayrıca kazaya karışan otomobilin çekme belgeli olduğu belirtildi.

Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.