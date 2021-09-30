İstanbul Üsküdar'da sokak üzerinde ilerlerken, sürücüsünün iddiaya göre fren yerine gaza bastığı otomobil, yolda yürüyen 1'i kadın 1'i kız çocuğu 2 kişiye çarptı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 yaralı da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Üsküdar'da feci kaza! Fren yerine gaza bastı: 2 ölü! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin, üzerinde daha önce çarptığı Muhterem Çelik ile birlikte hızla ilerlediği, yol kenarında yürüyen Melike Karaca'ya ve park halindeki araca çarptığı görüüyor. Karaca havaya savrulurken, Çelik'in yere düştüğü kameraya yansıyor.