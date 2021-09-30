Haberler Haber Videoları Üsküdar'da feci kaza! Fren yerine gaza bastı: 2 ölü | VİDEO

Üsküdar'da feci kaza! Fren yerine gaza bastı: 2 ölü | VİDEO

Üsküdar'da feci kaza! Fren yerine gaza bastı: 2 ölü | VİDEO
30.09.2021 10:31
Ana Sayfa 01:36
Gri listeye bir çizik daha!
Ana Sayfa 00:15
İşgalci İsrail yine...
Ana Sayfa 00:41
Muğla'da korkutan deprem!
Ana Sayfa 01:53
Karayolunda dehşet! Önce...
Ana Sayfa 00:10
Aşk 101’in gala gecesinde...
Ana Sayfa 00:37
İçişleri Bakanlığı'ndan 3600...
Ana Sayfa 01:12
Mimarlar Odası’ndan terör...
Ana Sayfa 00:44
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 03:38
Bilim Kurulu Toplantısının...
Ana Sayfa 03:53
Esra Erol'da akıl almaz olay!
Ana Sayfa 01:02
GOL | Hendekspor 1-1 52...
Ana Sayfa 00:18
Vatandaştan Ekrem İmamoğlu’na...

İstanbul Üsküdar'da sokak üzerinde ilerlerken, sürücüsünün iddiaya göre fren yerine gaza bastığı otomobil, yolda yürüyen 1'i kadın 1'i kız çocuğu 2 kişiye çarptı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 yaralı da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Üsküdar'da feci kaza! Fren yerine gaza bastı: 2 ölü! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin, üzerinde daha önce çarptığı Muhterem Çelik ile birlikte hızla ilerlediği, yol kenarında yürüyen Melike Karaca'ya ve park halindeki araca çarptığı görüüyor. Karaca havaya savrulurken, Çelik'in yere düştüğü kameraya yansıyor.


Haber Videoları
SON DAKİKA